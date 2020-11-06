Спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут отменены, общественный транспорт прекратит работу.

В семи муниципалитетах на севере Дании будет введена жесткая изоляция из-за мутировавшего коронавируса у норок, разводимых в этом регионе.

Читайте такжеМутировавший в Дании коронавирус может быть нечувствительным к вакцинамОб этом объявила премьер-министр страны Метте Фредериксен на пресс-конференции. Бары и рестораны в муниципалитетах будут закрыты с субботы, 7 ноября, передает Reuters. Спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут отменены, общественный транспорт прекратит работу. Людям рекомендуется не ездить в северный регион и не выезжать из него, сказала Фредериксен.

«Школы будут закрыты, и весь общественный транспорт будет закрыт до 3 декабря», - сказала она.

Новый коронавирус в Дании

Мутировавший вирус, ранее обнаруженный у норок, распространяется среди людей. Власти Дании уничтожат всех норок в стране после того, как у некоторых из них обнаружили особо устойчивую мутацию коронавируса, ранее объявила премьер-министр. В стране с июня наблюдаются вспышки коронавируса среди норок. Новый штамм коронавируса был обнаружен у пяти животных на фермах, а также у 12 человек. Мутация вируса была выявлена во время исследования Государственного института сывороток Дании. Директор института Каре Молбак отметил, что при наихудшем сценарии возможна «новая пандемия, вновь распространяющаяся из Дании».

В стране будут уничтожены все норки - это примерно до 17 млн. особей. Промышленная ассоциация селекционеров назвала это решение "черным днем для Дании".

Коронавирус в Дании

В Дании с начала пандемии выявлено более 51 тыс. заразившихся коронавирусом, умерли 729 человек. Штамм коронавируса, обнаруженный в Дании, снижает способность человека к образованию антител, что может стать причиной возникновения проблем при использовании вакцины.

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Автор: УНИАН