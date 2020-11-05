К истреблению животных в стране подключатся полиция, армия и национальная гвардия.

Власти Дании уничтожат всех норок в стране после того, как у некоторых из них обнаружили особо устойчивую мутацию коронавируса.

Читайте такжеВ Дании ученые пришли к неожиданному выводу, почему коронавирус иногда протекает бессимптомноОб этом сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен. Популяция норок в Дании оценивается примерно от 15 до 17 млн.

«Мы глубоко ответственны перед собственными гражданами, но, учитывая выявленную мутацию, мы ответственны и перед остальным миром», - сказала Фредериксен во время пресс-конференции, передает Reuters. Премьер отметила, что из-за устойчивости обнаруженной мутации вакцинация людей от коронавируса рискует стать менее эффективной. К истреблению животных в стране подключатся полиция, армия и национальная гвардия.

Вспышки коронавируса среди норок наблюдаются в Дании с июня. Новый штамм коронавируса был обнаружен у пяти животных на фермах, а также у 12 человек. Мутация вируса была выявлена во время исследования Государственного института сывороток Дании. Директор института Каре Молбак отметил, что при наихудшем сценарии возможна «новая пандемия, вновь распространяющаяся из Дании».

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Автор: УНИАН