Вакцина от коронавируса может быть готова в сентябре - профессор из Оксфорда
Профессор и ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
По ее словам, испытания вакцины на людях должны состояться в течение следующих двух недель.
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"Я думаю, что есть большая вероятность, что это сработает, основываясь на тех вещах, которые мы сделали с этим типом вакцины", - отметила ученый.
Она добавила, что создать вакцину к осени "почти возможно, если все будет отлично", но предупредила, что "никто не может обещать, что это сработает".
"Это не просто догадка, с каждой неделей у нас появляется все больше данных. Я бы сказала, что вероятность 80%, это мое личное мнение", - отметила Гилберт.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения подписала соглашения о сотрудничестве со 130 учеными, спонсорами и производителями для ускорения разработки вакцины против коронавируса COVID-19.
Также УНИАН сообщал, что в США начались клинические испытания на людях новой потенциальной вакцины против коронавируса.
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