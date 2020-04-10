ВОЗ назвала маски средством профилактики распространения COVID-19

Однако ВОЗ еще раз подчеркнула, что маски здоровым людям не требуются.

Медицинские маски могут служить одной из профилактических мер против распространения коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ношению масок. В них отмечается, что данная инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем или через контакт. Однако ВОЗ еще раз подчеркнула, что маски здоровым людям не требуются.

«Ношение медицинской маски является одной из профилактических мер для ограничения распространения некоторых респираторных болезней, в том числе COVID-19. Однако использование только лишь маски недостаточно для обеспечения адекватного уровня защиты, и должны быть приняты другие меры. Если необходимо использовать маски, эта мера должна сочетаться с гигиеной рук и другими мерами ПКИ для предотвращения передачи вируса COVID-19 от человека к человеку», - подчеркнула Всемирная организация здравоохранения, передает kommersant.

Правила поведения для людей без симптомов:

избегать скопления людей и посещения закрытых людных мест;

поддерживать дистанцию не менее 1 м от любого человека с респираторными симптомами инфекции (например, кашель, чихание);

часто выполнять гигиеническую обработку рук, пользуясь спиртосодержащими дезинфицирующими средствами, если руки не сильно загрязнены, или мылом и водой, когда руки заметно загрязнены;

при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, согнутой в локте, или бумажной салфеткой, утилизировать ее сразу после использования и выполнить обработку рук;

воздерживаться от касания рта и носа.

«Медицинская маска не требуется для тех, кто не болен, так как нет данных о ее полезности для защиты здоровых людей. Однако в некоторых странах маски можно носить в соответствии с местными культурными обычаями», - отметили в ВОЗ.