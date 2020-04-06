Австрия заявила о послаблении ограничений из-за коронавируса

Правительство страны планирует разрешить работать маленьким магазинам, строительным и садово-парковым лавкам.

Федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц сообщил о планах правительства ослабить ограничения в стране, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса.

По предварительным планам, с 14 апреля смогут снова открыться маленькие магазины, а также строительные и садово-парковые лавки при условии соблюдения строгих гигиенических норм, сообщает DW.

Читайте такжеВ мире количество заболевших коронавирусом поспело почти 1,274 миллиона человек

Предварительный план австрийского правительства предусматривает также, что с 1 мая смогут открыться все магазины, торговые центры и парикмахерские. В то же время гостиницы и рестораны будут закрыты по меньшей мере до середины мая. Ограничения передвижения будут оставаться в силе до конца апреля, а школы будут закрыты до середины мая. Что же касается запрета массовых мероприятий, то он, по планам австрийского правительства, должен оставаться в силе до конца июня.

Как сообщал УНИАН, в Австрии всем покупателям в супермаркетах будут выдавать маски.

Читайте также: