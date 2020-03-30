В Австрии всем покупателям в супермаркетах будут выдавать маски

Медицинские маски станут обязательными для похода в супермаркет.

В Австрии со среды станет обязательным ношение медицинских масок в супермаркетах, чтобы уменьшить масштабы распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Vienna.at.

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Канцлер Австрии Себастиан Курц отметил, что маски нужны не для того, чтобы защитить себя от инфекции, а чтобы не заразить других.

"Я полностью осознаю, что маски являются чем-то чужим в нашей культуре, и это станет серьезным изменением", - заявил канцлер.

По его словам, маски в супермаркетах станут обязательными, как только их количество в Австрии будет достаточным. Их будут раздавать на входе в супермаркеты каждому покупателю. Это будет своего рода "учебная фаза", поскольку в дальнейшем австрийская власть планирует обязать граждан носить маски везде, где возможен контакт с людьми.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 30 марта в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 34 082 человека, около 724 тысяч заболели, около 152 тысяч поправились после этой болезни.

В Украине зафиксировано 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 смертельных, 6 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы.