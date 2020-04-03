Лукашенко предположил, что коронавирус уже подхватили миллионы людей, и дал новые советы

Президент Беларуси советует заниматься спортом и правильно питаться.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил убеждение, что коронавирусом в мире болеют намного больше людей, чем официально подтверждено.

Об этом он сказал в интервью "Звязде".

По его словам, ограничительные меры, которые принимают в других странах, для Беларуси не нужны.

"Но представьте себе: сегодня мы изолировали Минск и закрыли всех в квартирах. Как реагируют наши белорусы? У нас нет ситуации, чтобы принять такие меры. И не дай Бог, у нас нет такой ситуации", - пояснил он.

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"А потом, вы уверены, что у вас нет коронавируса сейчас? И я не уверен. И представь, что я сейчас с тобой, с твоей семьей: малыш, жена, ты, может, кто-то другой - я запру тебя в квартире. И ты не знаешь, больной или нет. И если ваша иммунная система сильна, и вы сейчас на ногах ... Я уверен, что миллионы людей уже заразились вирусами, включая коронавирус. И поэтому я закрыл тебя в квартире - ни выходить, ни проходить ... Главное, чтобы тебе еще нужно было подписать пропуск, чтобы выйти и куда-то идти - это безумие, это не было войны, когда люди сталкивались! Я закрываю вас там, и завтра вы в этой гнилой, мертвой квартире, 25 или 80 метров, этот коронавирус начинает проявлять себя. Что происходит? Вы заразили всех", - сказал он.

Лукашенко убежден, что введение таких мер в Минске - не проблема, это можно сделать в течение 24 часов. По словам белорусского президента, организм должен бороться с инфекциями, нужно чаще бывать на свежем воздухе, а также заниматься спортом и хорошо питаться.

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"Вчера очень умный русский, я выслушал, сказал: нужно с ним физически бороться. Я думаю, как физическая? Нам нужно защитить себя от опасности. Надо заниматься спортом на свежем воздухе. Это легко помочь. Мы сидим на диете, говорит он, и нам нужна жирная пища. И я тоже себя ограничил. А масло надо есть, оказывается, жир помогает легким бороться с вирусами. Если специалист, говорит ученый, наверное, не дурак. Здесь я поддерживаю это в своем опыте", - заверил он.

Ранее Лукашенко после игры в хоккей назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

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