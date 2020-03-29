"Здесь вирусы не летают": Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством (видео)

Президент Беларуси считает, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

Президент Беларуси Александр Лукашенко после игры в хоккей назвал нахождение на льду лучшим антивирусным средством, а также признался, что пандемия коронавируса никак не повлияла на его образ жизни.

Видео с комментарием Лукашенко опубликовал телеканал ОНТ в YouTube.

"Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - подчеркнул Лукашенко.

"Может ли меня что-то остановить от выхода на лед? А зачем? Можно, но зачем? Я не понимаю! Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу! Это холодильник, это самое лучшее здоровье. Лучше, чем спорт, а особенно лед, холодильник этот... Это самое настоящее антивирусное лекарство", - также сказал президент Беларуси.

Как сообщал УНИАН, ранее Лукашенко нашел замену гречке на время пандемии коронавируса.