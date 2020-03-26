Количество больных коронавирусом в Румынии превысило 1000 человек

Умерших вследствие заболевания 18 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в Румынии превысило тысячу человек - через месяц после первого подтвержденного случая.

Как сообщает "Радио Свобода", за последние сутки в стране обнаружили 123 новых случая, умерли четыре человека. Таким образом общее количество заболевших составляет 1029 человек, жертв уже насчитывается 18.

Накануне руководитель Минздрава Румынии Виктор Костаке подал в отставку после того, как его об этом попросил премьер страны Людовик Орбан. Это произошло после того, как министр потребовал проверить всех жителей Бухареста на коронавирус. Это бы потребовало от 2 до 4 млн тестов, тогда как текущая мощность тестирования в Румынии составляет меньше чем 2 тысячи в день.

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Румынские медики заявляют, что не имеют достаточно тестов и оборудования, протестировано сейчас около 16 тысяч человек. Из 18-ти умерших – восемь были пациентами в больнице на северо-востоке страны, в городе Сучава. Одиннадцать других румынских граждан с коронавирусом скончались за границей – восемь в Италии, двое – во Франции и один в Великобритании.

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