Коронавирусный кризис: министр здравоохранения Румынии подал в отставку

Это произошло после того, как министр потребовал проверить всех жителей Бухареста на коронавирус.

Министр здравоохранения Румынии Виктор Костаке подал в отставку в разгар коронавірусної кризиса.

Премьер-министр Людовик Орбан, сам попросил Костаке покинуть пост, сообщает Romania Insider.

Это произошло после того, как министр потребовал проверить всех жителей Бухареста на коронавирус. Это бы потребовало от 2 до 4 млн тестов, тогда как текущая мощность тестирования в Румынии составляет меньше чем 2 тыс. на день.

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Кроме того, много румынских больниц столкнулись с большими проблемами, потому что врачи и медсестры заразились COVID-19 от пациентов, которых вовремя не проверили на вирус. Наибольшие проблемы - в Сучаве, где уездный госпиталь закрыли для дезинфекции. Там заразились более 80 врачей и медсестер.

Румынский премьер предложил возглавить министерство Нелу Тетару, который сейчас занимает должность госсекретаря министертва. По словам Людовика Орбана, он "был на передовой в борьбе против нового коронавируса" и хорошо знаком со стратегией.

26 марта в Румынии зафиксировано 906 случаев заражения коронавирусом. Умерло 17 человек.

Как сообщал ранее УНИАН, МИД Украины заявляет, что количество украинцев, которые лечатся за рубежом от коронавируса, выросла с 18 до 20 человек.

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