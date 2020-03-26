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Трамп хочет прекратить карантин в США уже 12 апреля: "больше людей умрет, если мы это продолжим"

07:53, 26 марта 2020
Зарубежные новости
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Дональд Трамп / REUTERS

Такое мнение глава Белого дома высказал в эфире телеканала Fox News.

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Он отметил, что гражданам следует вернуться к работе, чтобы спасти экономику и не потерять свою работу и бизнес.

Трамп высказал аргумент, что из-за гриппа и ДТП также умирают тысячи людей, но «мы никогда не "закрывали" за это страну».

Он признал проблему коронавируса, но предостерег, что люди могут лишиться работы, если страна окажется в экономическом кризисе. Трамп уверен, что «абсолютно возможно» вернуться к нормальной жизни уже 12 апреля, если американцы будут придерживаться социальной дистанции, откажутся от рукопожатий, мыть руки и выполнять все другие рекомендации врачей.

«По моему мнению, больше людей умрет, если мы позволим это (карантин – ред.) продолжать... Мы должны вернуться к работе. Люди хотят вернуться к работе», – подчеркнул Трамп.

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