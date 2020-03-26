Трамп хочет прекратить карантин в США уже 12 апреля: "больше людей умрет, если мы это продолжим"
Президент США Дональд Трамп считает, что американцам следует вернуться к работе, несмотря на распространение коронавируса COVID-19.
Такое мнение глава Белого дома высказал в эфире телеканала Fox News.
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Он отметил, что гражданам следует вернуться к работе, чтобы спасти экономику и не потерять свою работу и бизнес.
Трамп высказал аргумент, что из-за гриппа и ДТП также умирают тысячи людей, но «мы никогда не "закрывали" за это страну».
Он признал проблему коронавируса, но предостерег, что люди могут лишиться работы, если страна окажется в экономическом кризисе. Трамп уверен, что «абсолютно возможно» вернуться к нормальной жизни уже 12 апреля, если американцы будут придерживаться социальной дистанции, откажутся от рукопожатий, мыть руки и выполнять все другие рекомендации врачей.
«По моему мнению, больше людей умрет, если мы позволим это (карантин – ред.) продолжать... Мы должны вернуться к работе. Люди хотят вернуться к работе», – подчеркнул Трамп.