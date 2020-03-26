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Трамп сообщил о смерти экс-агента ФБР, пропавшего в Иране

05:00, 26 марта 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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Трамп уточнил, что о смерти Левинсона сообщили семье экс-агента. При этом власти Ирана не уведомили руководство США о случившемся.

«Он болел длительное время, у него были серьезные проблемы (со здоровьем – ред.) до того, как его задержали или захватили силой», - добавил американский лидер.

Последний раз Роберта Левинсона видели на иранском курортном острове Киш в Персидском заливе в марте 2007 года.

Согласно наиболее распространенной версии, бывший агент ФБР был захвачен иранскими спецслужбами. Тегеран отвергал эти подозрения. По другой версии, его могла похитить преступная группировка, в отношении которой он проводил расследование. За информацию о местонахождении Левинсона власти США обещали 20 миллионов долларов.

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