Трамп сообщил о смерти экс-агента ФБР, пропавшего в Иране

Власти Ирана не уведомили руководство США о смерти бывшего агента ФБР.

Бывший агент Федерального бюро расследований (ФБР) Роберт Левинсон, пропавший в Иране в 2007 году, считается погибшим.

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

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Трамп уточнил, что о смерти Левинсона сообщили семье экс-агента. При этом власти Ирана не уведомили руководство США о случившемся.

«Он болел длительное время, у него были серьезные проблемы (со здоровьем – ред.) до того, как его задержали или захватили силой», - добавил американский лидер.

Последний раз Роберта Левинсона видели на иранском курортном острове Киш в Персидском заливе в марте 2007 года.

Согласно наиболее распространенной версии, бывший агент ФБР был захвачен иранскими спецслужбами. Тегеран отвергал эти подозрения. По другой версии, его могла похитить преступная группировка, в отношении которой он проводил расследование. За информацию о местонахождении Левинсона власти США обещали 20 миллионов долларов.