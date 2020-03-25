В Испании за последние сутки от коронавируса умерли более 700 человек
В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции умерли 738 человек, что является наибольшим количеством в этой стране с начала вспышки.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство здравоохранения Испании.
Общее количество умерших в Испании на сегодня выросла до 3 тыс. 434 человек (по состоянию на вчера – 2 тыс. 696).
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Всего в Испании сейчас инфицированы коронавирусом 47 тыс. 610 человек. Вчера эта цифра составляла 39 тыс. 673 человек.
Как сообщают западные СМИ, Испания опередила Китай по количеству летальных случаев.
В частности, по данным Euronews, в Китае число погибших составляет 3 тыс. 285 человек.
Как сообщал УНИАН, в Испании начали расследование смертей пожилых людей, брошенных без присмотра.
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