В Испании начали расследование смертей пожилых людей, брошенных без присмотра

В некоторых центрах сотрудники покинули свои рабочие места после обнаружения первых случаев коронавируса.

Прокуратура Испании начинает расследование в связи со случаями ненадлежащего ухода и смерти лиц почтенного возраста в домах престарелых.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ВВС и El Correo.

Такие факты обнаружили военные, которых привлекли к дезинфекции в домах престарелых. По информации Министерства обороны, в некоторых центрах сотрудники покинули свои рабочие места после обнаружения первых случаев коронавируса.

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"Во время некоторых визитов военные нашли стариков брошенными без присмотра, иногда уже мертвыми... Правительство будет жестко реагировать на случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми в центрах опеки", - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью телеканалу Telecinco.

Сбор информации и дальнейшее расследование таких случаев поручили прокурору Верховного суда Мануэлю Дольцу.

Сообщается также, что в связи с пандемией Министерство здравоохранения и прокуратура усиливают надзор за центрами опеки, чтобы обеспечить надлежащее соблюдение прав лиц старшего возраста.

Как сообщал УНИАН, в Испании за последние сутки от инфицирования коронавирусом умерли более 500 человек. Количество больных в Испании выросло до 39 тысяч 673 человек.