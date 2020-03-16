Пандемия коронавируса: в Румынии начал действовать режим чрезвычайного положения

Продлится он с 16 марта в течение 30 дней.

В Румынии с понедельника, 16 марта, начал действовать режим чрезвычайного положения, который ввели из-за распространения коронавируса.

Соответствующий указ подписал президент страны Клаус Йоханнис, пишет "Европейская правда". Продлится он в течение 30 дней.

"Очень важно, чтобы меры, которые будут приняты, были приняты вовремя, и чтобы эта борьба велась со всеми инструментами, предусмотренными законом. Я решил объявить чрезвычайное положение с начала недели", - сказал Йоханнис.

Он подчеркнул, что чрезвычайное положение позволит выделить важные ресурсы для управления кризисом, вызванным коронавирусом.

"Таким образом, у правительства будет возможность выделить больше денег в области здравоохранения, больше денег на лекарства больше денег на совершенно необходимое медицинское оборудование. Точно так же эта ситуация позволит совершать покупки в очень короткое время по упрощенной процедуре, что позволит правительству применять все необходимые инструменты для управления кризисом", - пояснил Йоханнис.

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Согласно Конституции Румынии, президент имеет право ввести в стране чрезвычайное положение, но его решение в течение пяти дней должен одобрить парламент.

По данным Министерства здравоохранения Румынии на 16 марта, в стране зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом. В воскресенье зафиксировано 16 новых случаев. Выздоровели девять человек.

Как сообщал УНИАН, ранее в Румынии депутаты утвердили новое правительство во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном, отложив политические разногласия, чтобы дать ему полномочия противостоять распространению коронавируса.