Румыния ввела режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Как отметил президент Румынии, правительство сможет выделить больше денег на медикаменты, на необходимое оборудование.

Президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает телеканал Romania TV.

Читайте такжеТрамп сдал анализ на коронавирус после встречи с инфицированнымПо словам Йоханниса, режим чрезвычайного положения будет введен в понедельник, 16 марта. Ограничения будут длиться 30 дней.

«Я решил объявить чрезвычайное положение в начале следующей недели. Правительство сможет выделить больше денег на медикаменты, на необходимое оборудование. Такая ситуация позволит его закупить», – заявил он.

Отмечается, что парламент страны принял закон, который позволяет родителям оставаться дома для ухода за детьми в период чрезвычайного положения.

Как сообщал УНИАН, в Украине на сегодняшний день зафиксированы три лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом, один – с летальным исходом.

11 марта Кабинет министров принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. В частности, на три недели закрыты учебные заведения, отменено проведение всех массовых мероприятий в стране. Сроки карантина могут измениться в зависимости от эпидемической ситуации в Украине.