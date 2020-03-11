В ООН предоставили рекомендации беременным женщинам по поводу коронавируса

На сегодняшний день нет научных доказательств повышенной восприимчивости беременных женщин к COVID-19.

Агентство ООН по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья предоставило рекомендации беременным женщинам в связи с распространением в мире нового коронавируса COVID-19.

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Об этом говорится в заявлении UNFPA по поводу коронавируса во время беременности и кормления грудью.

"Хотя страх и неуверенность являются естественными реакциями на коронавирус, мы должны руководствоваться фактами и надежной информацией", - сказала исполнительный директор Фонда ООН в области народонаселения, доктор Наталья Канем.

В ООН отмечают, что на сегодняшний день не существует научных доказательств повышенной восприимчивости беременных женщин к COVID-19. "Однако беременность приносит физические изменения, которые могут сделать некоторых беременных более восприимчивыми к вирусным респираторным инфекциям. Беременным женщинам с респираторными заболеваниями следует относиться к лечению крайне взвешенно из-за повышенного риска неблагоприятных последствий", - говорится в заявлении.

В частности, беременным женщинам следует принимать таких же профилактических меры, как и другим взрослым людям, чтобы избежать заражения, например, избегать тесного контакта с теми, кто кашляет и чихает, часто мыть руки мылом с водой или протирать руки раствором на основе алкоголя, прикрывать рот и нос тканью или локтем при кашле и чихании, употреблять в пищу тщательно приготовленные мясо и яйца и др.

Кормящим грудью женщинам не следует отделять своих новорожденных, поскольку нет доказательств, свидетельствующих о том, что респираторные вирусы могут передаваться через грудное молоко. Мать может продолжать кормить, принимая необходимые меры безопасности: носить маску (в том числе во время кормления), мыть руки до и после контакта с ребенком (включая кормление) и чистить и дезинфицировать загрязненные поверхности. Если мать слишком больна для грудного вскармливания, можно использовать сцеженное молоко.

"На данный момент не существует вакцины для предотвращения или лечения вируса, но рекомендуется лечение его симптомов. Лечение беременных с подозрением или подтвержденной инфекцией COVID-19 должно обеспечиваться поддерживающими терапиями, рекомендованными ВОЗ для взрослых пациентов, в тесной консультации с их акушерами или гинекологами", - рекомендуют в ООН.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 11 марта в мире зарегистрировано 119 132 случая инфицирования коронавирусом COVID-19, из них 4284 – летальные, в то же время 65776 (55,2%) человек выздоровели.

В Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 1 образец находится на исследовании, 41 образец получил отрицательный результат.