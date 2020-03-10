Карантин из-за коронавируса распространили на всю Италию

Ограничительные меры вступят в силу с утра вторника, 10 марта, и охватят более 60 миллионов человек по всей стране.

Власти Италии приняли решение закрыть на карантин всю территорию страны, отменив все публичные мероприятия и закрыв все учебные заведения до конца марта.

Об этом вечером 9 марта в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, передает lb.ua.

Ограничительные меры вступят в силу с утра вторника, 10 марта, и охватят более 60 миллионов человек по всей стране.

"Красной зоны не будет", - заявил Конте журналистам, имея ввиду блокировку районов на севере страны. - "Там будет Италия", - добавил он.

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Наряду с ограничениями на поездки школы и университеты, которые были закрыты ранее, продлят карантин до 3 апреля. "Мы приостановим образовательную деятельность до 3 апреля на всем полуострове, включая острова", - заявил премьер-министр вечером в понедельник.

Общественный транспорт останется в рабочем состоянии, однако Конте призвал граждан оставаться дома.

Он отметил, что также будут отменены все спортивные соревнования, закрыты горнолыжные курорты, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры.

Как сообщал УНИАН, ранее правительство Италии приняло решение закрыть на въезд и выезд 12 провинций из-за коронавируса COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 10 марта за все время распространения китайского коронавируса в мире заболели 114 448 человек, вылечились - 64 156. Лидером по темпам заражений стала Италия. Сейчас там 9172 человека подхватили вирус - за сутки болезнь диагностировали у 1797 человек.