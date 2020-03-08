Италия из-за коронавируса закроет на карантин 12 провинций

В частности закроют Ломбардию (столица Милан) и Венецию.

Правительство Италии приняло решение закрыть на въезд и выезд 12 провинций из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на La Repubblica.

В частности закроют Ломбардию (столица Милан) и Венецию.

Помимо Ломбардии и Венеции, на карантин закроют провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро и Урбино, Падуя, Тревизо, Асти и Алессандрия.

Во всех этих провинциях будут закрыты школы, музеи, театры и кинотеатры, культурные центры, а также спортзалы и горнолыжные курорты. Торговые центры не будут работать в выходные.

Бары и рестораны смогут продолжить работу если гарантируют, что посетители смогут находится на расстоянии более метра.

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Врачам до 3 апреля запретят брать отпуска.

За последние сутки в Италии диагностировали более тысячи новых случаев заболевания. Общее число инфицированных в этой стране составляет 5 883.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Состоянием на 7 марта в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.