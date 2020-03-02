"Было видение с человеком на коне и ребенком": патриарх Грузии пророчит победу над коронавирусом
Патриарх Грузии Илия II обратился во время воскресной проповеди к пастве, заявив, что у него было видение, что человек сможет победить коронавирус.
Как пишет Sputnik Грузия, патриарх рассказал, что видел как человек огненного цвета, сидящий на коне перелетел над его головой и исчез. Затем к нему подошел ребенок, плюнул на землю, пальцем смешал слюну и нарисовал себе крест на лбу. Это, по словам патриарха, был знак, что с помощью Господа и Креста человек сможет победить это заболевание.
После священнослужитель утешил людей и призвал их не бояться коронавируса.
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По его словам, ни в коем случае нельзя бояться и терять присутствие духа. Илия II от имени грузинской церкви поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд. "Пусть Господь благословит Грузию и весь мир", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, ранее грузинские власти призвали отменить массовые мероприятия из-за обнаружения в стране коронавируса. Впервые заболевание выявили у 50-летнего мужчины, который вернулся из Ирана.