В Грузии из-за коронавируса власти призывают отменить массовые мероприятия

По последним официальным данным, более 100 человек остаются на карантине.

В Грузии власти рекомендуют отменить мероприятия в местах массового скопления людей с целью предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает издание Sputnik Грузія со ссылкой на пресс-службу главы правительства Грузии, сегодня состоялось заседание Межведомственного координационного совета под председательством премьер-министра Георгия Гахария.

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На заседании совета речь шла о том, что состояние здоровья трех инфицированных удовлетворительное. По последним официальным данным, более 100 человек остаются на карантине.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, совет призвал граждан Грузии воздержаться от поездок, особенно в страны, которые Всемирная организация здравоохранения назвала «зонами повышенного риска».

Также было принято решение разместить на всех пограничных контрольно-пропускных пунктах и ​​аэропортах специальные палатки, где будут находиться пассажиры, приехавшие в Грузию из стран, которые являются зонами повышенного риска, прежде чем их доставят в больницы.

Кроме того, интенсивные дезинфекционные работы ведутся в школах и детских садах по всей Грузии. Учебные заведения, а также общественный транспорт обрабатывают специальными растворами.

На заседании совета отметили, что «нет никаких оснований для паники в стране, и правительство полностью контролирует процесс».