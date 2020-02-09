Заразится каждый 20-й в Ухани: ученые сделали прогноз развития эпидемии коронавируса

Число зараженных в Ухани может достичь 500 тысяч человек.

Пик эпидемии смертельного китайского коронавируса может настать в середине-конце февраля, а число зараженных может достичь 500 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют результаты математического моделирования ученых Лондонской школы гигиены и тропической медицины, сообщает Bloomberg.

По прогнозам ученого Адама Кучарски, при сохранении текущей динамики на пике эпидемии вирусом может заразиться каждый 20 житель китайского города Ухань, который стал эпицентром распространения вируса. Это означает, что заразиться там может 500 тысяч человек.

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Мануэль Баттегай из Университета Базеля предполагает, что число инфицированных может быть недооценено. По его словам, тысячи случаев заболевания могли пройти в бессимптомной или легкой форме, которую можно не распознать, особенно в сезон гриппа.

«Следующие две недели действительно важны, чтобы понять, что происходит. Будет ли вирус распространяться в других местах, или же меры контроля помогли нам избежать того, что могло бы стать пандемией», - отмечает глава отдела эпидемиологии и биостатистики в Университете Гонконга Бенджамин Каулинг.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 9 февраля количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом нового типа в Китае превысило 37 тысяч, более 800 людей умерли.