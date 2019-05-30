Ученые смогли «пересадить» мыши аутизм от человека

По мнению исследователей, это может помочь в разработке методов лечения, которые уменьшат симптомы болезни.

Ученые смогли вызвать симптомы аутизма у подопытной мыши, пересадив ей фекалии человека, который страдает от этой болезни. Эксперимент был проведен для того, чтобы проверить теорию о том, что кишечные микроорганизмы тоже могут делать свой вклад в возникновение проявлений аутизма.

Как пишет The Guardian, это предположение в последнее время обсуждалось в научных кругах. Поэтому во время исследования мыши пересадили фекалии ребенка, который страдает от болезни. Как оказалось, животное после этого стало вести себя менее социально и менее активно. В его поведении появились повторяющиеся закономерности, которых не было раньше. В противоположность этому, в поведении генетически идентичной мыши, которой пересадили фекалии человека без болезни, не было никаких изменений.

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Микробиолог Калифорнийского института технологий Саркис Мазманян, который провел исследование, сказал что кишечные микробы вряд ли вызывают аутизм. Однако, обнаруженные им изменения могут помочь в разработке новых методов терапии, которые могут смягчить или снять симптомы.

«Потенциально это открывает возможность того, что вмешательство в микробиом будет эффективным при аутизме. Мы обнаружили определенные организмы и их продукты жизнедеятельности, которые вызывали симптомы у людей. Впрочем, мы не знаем, вызваны ли эти же симптомы такими микробами», - сказал ученый.