Назван предвестник скорой смерти

Оказывается, незадолго до смерти к людям начинают приходить одни и те же сны.

Исследование, которым на протяжении 10 лет занимались американские врачи, показывает, что еще за три недели до смерти людей начинают посещать странные видения — одинаковые сны.

Наблюдая за умирающими пациентами, которых за это время набралось более 13 тысяч, специалисты обнаружили, что 88% людей накануне кончины видят невероятно яркие сны, пишет "Популярная механика".

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По словам пациентов, в 72% случаев во сне они общались с умершими родственниками и друзьями, испытывая при этом тёплые чувства. 59% пациентов в своих последних снах паковали чемоданы или покупали билеты — в общем, собирались в последний путь. Некоторые уже ехали в поезде или летели в самолёте, а иногда также обнаруживали рядом с собой давно умерших родных, с которыми радостно общались.

29% пациентов тоже видели во сне своих близких и друзей, но исключительно живых. Наконец, 28% наблюдали в своих предсмертных снах разные воспоминания из уходящей жизни — те или иные события, оставившие приятное впечатление.

Исключением стали умирающие дети: чаще всего им снились покойные домашние животные, которых они узнавали. Снились и взрослые, но их маленькие пациенты не могли вспомнить.

Загадочные сновидения начинаются примерно за 10−11 недель до смерти, причём за 3 недели их частота стремительно увеличивалась, а сны становились всё ярче.

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