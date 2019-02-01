Землю накроет магнитная буря

1 февраля на Землю обрушится геомагнитная буря класса G1.

1 февраля на Земле ожидается геомагнитная буря. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, ожидается буря первого уровня.

Сообщается, что ее влияние будет ощущаться всю пятницу.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

Читайте такжеЗемлю накроет сильнейшая магнитная буря

Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.