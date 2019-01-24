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Землю накроет магнитная буря: как пережить

06:30, 24 января 2019
Общество
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Магнитная буря пройдет 24 января / фото flickr.com/photos/nasamarshall

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

Как пережить магнитную бурю / tesis.lebedev.ru/

На графике лаборатории видно, что буря будет не очень мощной, однако может причинить вред людям со слабым здоровьем. Также магнитосфера будет находится в возбужденном состоянии 25 января.

Как защититься от магнитных бурь 

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

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Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Кроме того, необходимо исключить алкоголь. а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируются сильные магнитные колебания и магнитные бури.

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Теги: #магнитная буря на Земле#магнитная буря