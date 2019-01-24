Землю накроет магнитная буря: как пережить

24 января Землю накроет магнитная буря.

В четверг, 24 января, Землю накроет магнитная буря.

Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).

На графике лаборатории видно, что буря будет не очень мощной, однако может причинить вред людям со слабым здоровьем. Также магнитосфера будет находится в возбужденном состоянии 25 января.

Как защититься от магнитных бурь

Реакция на магнитные бури индивидуальна, но особенно их влияниям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головная боль и мигрень.

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Стоит ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С.

Кроме того, необходимо исключить алкоголь. а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Людям в возрасте лучше воздержаться от долгих поездок в этот день.

Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируются сильные магнитные колебания и магнитные бури.