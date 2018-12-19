Ученые объяснили вред сахара

Сахар лишает кишечник важных бактерий, выяснили ученые.

Сахар блокирует активность белка, который необходим для размножения кишечной микрофлоры.

К таким выводам пришли ученые Йельского университета (США), сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Отмечается, что баланс бактерий в кишечнике человека чрезвычайно важен для организма, ведь именно кишечные бактерии участвуют в расщеплении белков, углеводов и жиров. А способность сахара лишать кишечник столь нужных здоровью бактерий является удручающим фактором.

Ранее считалось, что всасывание углеводов происходит только в тонком кишечнике, а сахар никогда не достигает толстого кишечника. Но в своем исследовании ученые доказали, что сахар может влиять на микрофлору, изменяя ее видовой состав.

Исследователи изучили влияние диеты с высоким содержанием глюкозы и фруктозы на содержание полезной бактерии Bacteroides thetaiotaomicron в организме мышей. Оказалось, что сахароза, состоящая из глюкозы и фруктозы, блокирует выработку белка Roc, необходимого для колонизации бактерии.

Ранее ученые выяснили, что сахар манноза, который применяется в качестве пищевой добавки, способен замедлить рост злокачественных опухолей и усиливать эффект химиотерапии.