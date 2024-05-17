Российские Telegram-каналы сообщают о взрыве в Военной академии связи имени Буденного на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге 17 мая.

"Предположительно, она была атакована беспилотником, - пишет Baza. - Что стало причиной взрыва - пока неизвестно. По одним данным, рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим - боеприпас".

Отмечается, что, по предварительным данным, пострадали семь человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии (один - в реанимации). По состоянию на 21:10, стало известно о восьми пострадавших.

Позже в Ленинградском военном округе заявили, что при взрыве на "хозяйственной территории" академии пострадали семь военных.

Другие паблики акцентируют, что на данный момент причина взрыва еще неизвестна.

"Взрыв произошел в подвале здания Военной академии связи. Рассматриваются версия неосторожного обращения с боеприпасом и заложенное взрывное устройство", - пишет ВЧК-ОГПУ.

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