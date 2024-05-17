Из-за распространения неточной информации в соцсетях сервисы МВД сейчас перегружены запросами от граждан

Справка об отсутствии/наличии судимости не требуется для постановки на воинский учет или обновления военно-учетных документов. Об этом говорится в сообщении в официальном канале Министерства внутренних дел.

Как отметили в МВД, из-за распространения неточной информации в соцсетях сервисы МВД сейчас перегружены запросами от граждан.

"Соответственно время обработки заявок увеличивается. Просим с пониманием отнестись к возможным задержкам в выдаче справок", - отмечают в ведомстве.

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В МВД отмечают, что использовать информацию нужно только из официальных источников.

Мобилизация в Украине - новости

Министерство обороны Украины с 18 мая запускает мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов с целью обновления учетных данных в онлайн-режиме. Это приложение будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market.

С 18 июня в приложении Резерв+ также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о статусе военнообязанных, призывников или резервистов.

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