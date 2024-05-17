Он подчеркнул, что не хочет, чтобы молодые ребята были на войне.

Украинский телеведущий Константин Грубич высказался о мобилизации.

В частности, 55-летний мужчина отметил, что сам уже проходил медкомиссию и без колебаний сделает это повторно.

"Перед 2022 годом я прошел медкомиссию потому, что я же преподаю и там это требовали. Я прошел медкомиссию и признан частично небоеспособным из-за того, что у меня витилиго есть - это кожные проблемы. А вот дальше я не знаю, когда примут закон, то придется снова идти. Если что, то я морально готов, но будет ли от меня там польза? А вот другой вопрос, как мои близкие? Если бы был выбор, что я пойду, а пусть молодые останутся дома... Вот это был бы мой выбор", - сказал Грубич в интервью ТСН.ua "Наодинці".

Поэтому больше всего Константин волнуется сейчас за 27-летнего сына Ярослава, которого могут мобилизовать.

"Я не знаю, как его уберечь. И это я, возможно, плохой отец, потому что все пути к его обереганию наталкиваются на то, с чем мы официально боремся. То есть, это что, я должен давать кому-то какую-то взятку? Что-то такое понимаете. Это его решение. Он не совсем маленький ребенок, чтобы я за него решал. Он мне этого не позволит. Но если меня спрашивают, боюсь ли я... Я этого боюсь больше всего в жизни", - добавил телеведущий.

К слову, Константин отец троих детей. Однако в 2014 году трагически умерла его дочь Ольга, которой тогда было 17 лет. Девушку сбила машина, но до сих пор не могут найти виновного. Сейчас мужчина воспитывает сына Ярослава и дочь Владиславу.

Напомним, ранее певец Олег Скрипка ответил, пойдут ли его сыновья воевать на фронт.

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