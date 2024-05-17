Один из военных рассказал, что украинские разведдроны "просто исчезли".

В начале российского наступления на Харьковском направлении вышли из строя терминалы Starlink.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на слова бойца 125-й бригады территориальной обороны. Он говорит, что украинские военнослужащие ежедневно использовали разведывательные дроны для отслеживания наращивания сил РФ по ту сторону границы.

Однако 10 мая бригада потеряла все видеоданные из-за российских электронных помех. Журналисты отмечают, что полное отключение устройств Starlink произошло впервые за время полномасштабной войны.

Видео дня

"В определенный момент мы остались совершенно слепыми. Это была самая большая проблема - мы не видели, как они передвигаются, мы работали только по радио или через телефоны, где они еще работали", - сказал 53-летний командир беспилотного подразделени с позывным "Артист".

Отключение Starlink на фронте: что известно

Ранее СМИ публиковали отрывок из биографии Илона Маска, в которой говорилось, что американский миллиардер приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink во время украинской атаки на Крым.

Зимой стало известно, что российские захватчики начали массово использовать Starlink на оккупированных территориях Украины.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что этот вопрос обсуждался с SpaceX и Украина уже знает, как помешать оккупантам.

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