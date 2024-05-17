Летающий "дрононосец" может начать новый этап войны дронов в Украине.

ВСУ начали тестировать новый класс беспилотных летательных аппаратов - дрон-матку. Об этом сообщил Роберт "Мадьяр" Бровди, командир 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Корпуса Морской пехоты ВСУ, более известного как "Птахи Мадяра".

Как следует из опубликованного видео, дрон создали и передали на тестирование подразделения волонтеры. Подробно о характеристиках нового беспилотника пока ничего не сообщается, кроме того, что это "дрономатка".

Как отмечает военно-аналитический портал Defense Express, само название дрона дает общее представление о том, что это будет за оружие.

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"Речь идет о большом и мощном дроне, который является носителем более легких ударных дронов. За счет этого уже возможно увеличить дальность полета, но сама по себе дальность беспомощна, если не обеспечена связь. Поэтому второй очевидной задачей, которую должна выполнять "матка" является ретрансляция сигналов", - говорят аналитики.

Война дронов в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина вырвалась вперед в использовании FPV-дронов на фронте. Одной из основных причин этого являются диаметрально разные подходы к производству этого оружия в двух воюющих государствах.

Также мы рассказывали, что отдельной проблемой для россиян стали украинские дроны-бомбардировщики, которые летают ночью. Поскольку на них не действует РЭБ и их трудно увидеть невооруженным глазом, россиян прозвали такие дроны "Бабой Ягой".

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