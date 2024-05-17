Прокуратура открыла уголовное производство.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту расстрела оккупантами человека с инвалидностью возле оккупированной больницы в Волчанске.

Как сообщает Харьковская областная прокуратура в Телеграм, мониторингом социальных сетей, а именно телеграм-канала журналиста Андрея Цаплиенко, обнаружена публикация, в которой идет речь о том, что аэроразведчики во время мониторинга воздушного пространства над г. Волчанск Харьковской области обнаружили тело погибшего человека в колесном кресле неподалеку от местной больницы, которую захватили оккупанты.

"Правоохранители рассматривают версию, что потерпевший пытался уехать подальше от медицинского учреждения, но военные ВС РФ расстреляли его и бросили в кресле колесном стоять посреди разбитой улицы", - говорится в сообщении.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Волчанск - новости

Ранее издание Bild сообщило, что российские войска захватили больницу в центре Волчанска, и опубликовало видео штурма.

Вечером 16 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силам обороны удалось "добавить уверенности в районе Волчанска Харьковской области". При этом, он подчеркнул, что Россия пытается расширить войну, и сопровождает это неизменно пустыми словами о мире.

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