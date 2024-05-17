Один из долгожителей - йоркшир-терьер, выяснили исследователи.

Британские эксперты выяснили, что маленькие породы собак имеют большую продолжительность жизни, чем более крупные животные, и назвали псов-долгожителей.

Королевский ветеринарный колледж использовал базу данных, которая содержит сведения о более чем двух миллионах животных, чтобы определить среднюю продолжительность жизни некоторых из самых популярных пород в Британии. Новое исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. Исследователи взяли случайную выборку из 30 563 собак, которые умерли с 1 января 2016 года по 31 июля 2020-го.

В топ-3 животных долгожителей входят джек-рассел-терьер, йоркшир-терьер и стаффордширский бультерьер, пишет The Scotsman.

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На третьем месте оказался стаффордширский бультерьер. Эксперты отметили, что эта порода в последнее время приобретает популярность. Исследователи выяснили, что эти собаки в среднем живут 11,33 года.

Второе место в рейтинге занял йоркшир-терьер. В среднем такие животные, согласно результатам исследования, живут 12,54 года.

На вершине рейтинга оказался джек-рассел-терьер. Исследователи узнали, что в среднем псы этой породы жили 12,72 года.

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Ранее эксперты назвали псов, которые являются наименее ласковыми. Отмечалось, что не фанаты объятий представители таких пород - шиба-ину, шарпей, афганская борзая, керн-терьер и шотландский терьер.

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