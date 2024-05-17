Американская газета приводит несколько причин того, почему россиян не остановили на линии границы.

Новое наступление России через северо-восточную границу Украины ожидалось месяцами, но оно все равно удивило украинских солдат, дислоцированных на Харьковщине. Об этом пишет The Washington Post в репортажной статье из зоны боев.

Как рассказали бойцы 125-й бригады территориальной обороны, которые прикрывали границу с РФ в Харьковской области, они ежедневно следили с беспилотников, как россияне концентрируют силы. Но утром 10 мая бригада потеряла всю видеотрансляцию с дронов из-за российского радиоэлектронного глушения.

Также россиянам удалось заглушить устройства спутникового интернета Starlink - впервые за все время полномасштабной войны.

Видео дня

"В определенный момент мы остались полностью слепыми. Это была самая большая проблема, мы не видели, как они двигались, мы работали только через радио или через телефоны, где они все еще работали", - сказал командир подразделения беспилотников 125-й бригады с позывным "Артист".

Слабости Украины

Однако российский РЭБ был не единственной проблемой, которая помешала остановить россиян на линии границы. Авторы публикации в частности называют длительные задержки с поставками западного оружия, из-за чего подразделения у границы испытывали дефицит снарядов и не могли адекватно вести огонь по россиянам.

Свою роль сыграли нехватка людей в армии из-за буксующей мобилизации и отсутствие полноценных укреплений в непосредственной близости к границе. Как рассказали журналистам сами военные, россияне постоянными обстрелами старательно мешали строить укрепления, а из-за нехватки снарядов ВСУ не могли вести контрбатарейную борьбу и таким образом прикрывать строительные работы.

Россияне исправили свои ошибки

Но победы России на поле боя в последние дни были не только результатом недостатков Украины, отмечает The Washington Post. Украинские военные неохотно признают, что россияне стали умнее в своих действиях и адаптировались к реалиям войны, если сравнивать с первыми месяцами вторжения.

Командующий бригадой Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский рассказал, что российские войска штурмуют украинские позиции на Харьковщине по тактике, подобной бахмутской. Но оккупанты усовершенствовали ее.

Теперь россияне атакуют вдвое большими пехотными группами - по 15 бойцов в каждой. "Раньше они ходили и растягивались по три человека и делали небольшие нападения. Сейчас они делают большие успехи. По двадцать человек пытаются вбежать, пробуют бросать гранаты", - рассказал полковник.

Кроме того, большим преимуществом россиян стали планирующие авиабомбы. Как рассказал командир разведывательного подразделения "Хартии" с позывным "Навигатор", россияне сбрасывают по бомбе каждые 15-20 минут и, в отличие от ракет, бомбы не могут быть перехвачены ПВО.

Частые авиаудары означают, что украинские силы должны постоянно менять свои позиции минимум на 300 метров, иногда несколько раз в день. Как только россияне замечают позиции украинцев, туда обязательно начинают лететь бомбы. А перед ударом в небе еще и появляется российский беспилотник со средствами радиоэлектронной борьбы, который нарушает связь украинцев.

Российское наступление на Харьковщине: последние новости

Как писал УНИАН, по мнению аналитиков, Россия рассматривает наступление на Харьковщине как ограниченное вторжение в "буферную зону", а не как попытку сразу занять весь Харьков. Вместе с тем действия агрессора могут быть "первой фазой более масштабного долгосрочного плана".

По словам украинских бойцов, которые сейчас сдерживают наступление оккупантов на Харьковщине, россияне не имеют шансов захватить Харьков, однако ближайшие месяцы будут достаточно сложными. Это связано с темпами поступления обещанного оружия от США.

Вас также могут заинтересовать новости: