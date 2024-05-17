Силы обороны наносят врагу ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике.

Вооруженные силы Украины продолжают противодействовать попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону. За эти сутки больше всего боев шло на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 17:00.

Отмечается, что на Харьковском направлении враг провел безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы, продолжает наносить авиаудары, пострадали районы сел Избицкое и Покаляне.

"На Харьковском направлении за сегодня потери врага составляют 35 российских оккупантов убитыми и ранеными, нашими воинами уничтожено 15 единиц вражеской техники, среди которых - танк, боевая бронированная машина, артиллерийская установка. На Краматорском направлении российские захватчики предприняли попытки идти вперед в районах населенных пунктов Новый, Андреевка и Ивановка. Нанесли удар управляемой авиационной бомбой возле Северного", - говорится в сообщении. Видео дня

В Генштабе проинформировали, что на Покровском направлении враг продолжает активные действия - количество боестолкновений возросло до 21. Наибольшее давление на наши позиции враг осуществляет в районе Новоалександровки. Также атаковал возле Уманского и Нетайлово. Ситуация контролируемая.

В то же время, как говорится в сводке Генштаба, на Кураховском направлении захватчики уже 16 раз пытались улучшить тактическое положение, однако получают достойный отпор от наших воинов. Там сейчас уточняется количество вражеских потерь.

"На Времовском направлении оккупанты нанесли два авиаудара в районе Старомайорского. На Приднепровском направлении артиллерийским обстрелам подверглись территории возле Тягинки, Токаревки и Ивановки. Количество безуспешных вражеских атак неподалеку Крынок увеличилось до семи. Эффективно работают наши операторы fpv-дронов. Наши воины наносят оккупантам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения по живой силе врага и технике. На определенных направлениях осуществляют мероприятия по улучшению тактического положения", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня Россия ударила бомбами по Харькову, в результате попаданий в городе вспыхнули пожары. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты нанесли два удара КАБами (управляемыми авиабомбами), в частности, по Холодногорскому району Харькова. Известно о том, что пострадали 19 человек, двое погибли.

Также российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Одессе, известно о повреждении гражданской инфраструктуры и раненых. Предварительно известно о трех пострадавших в результате атаки. Они доставлены в одну из городских больниц, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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