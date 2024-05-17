Он подчеркнул, что всегда имел проукраинскую позицию.

Шоумен и телеведущий Антин Мухарский, который является экс-супругом предательницы Снежаны Егоровой, рассказал о том, как она предлагала ему работу в стране-агрессоре.

Мужчина отметил, что в начале карьеры бывшая советовала ему переехать в РФ и пренебрежительно относилась к украинцам. Эту историю он вспомнил в Facebook.

"Жена (яркая телеведущая) выгрызает мозг: зачем тебе все это? Люди над тобой смеются. Не будь идиотом, давай поедем в Москву! Там лучше платят, а украинцы все бедные и глупые. Хочешь быть на них похожим?" - написал Антин.

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Однако он решил дальше демонстрировать свою проукраинскую позицию и остался работать в Украине. Позже, по словам Мухарского, Снежана отомстила ему так:

"Бывшая жена становится любовницей Кивы, чтобы иметь возможность отомстить "сошедшему с ума нацику". Через контролируемые суды на тебя открывают кучу дел по поддельным исполнительным предписаниям... За полгода до войны бывшая жена по поддельным документам вывозит в Турцию трех несовершеннолетних детей".

Удается ли сейчас общаться с детьми - Антин не отметил.

Что известно об отношениях Антина и Снежаны

Антин и Снежана скандально разводились несколько лет, однако в 2016 году официально расторгли свой брак. У экс-супругов есть трое общих детей. Но в начале полномасштабной войны Егорова вместе с ними уехала в Турцию. Она неоднократно выражала свою приверженность кровавому режиму диктатора в соцсетях и даже осудила старшую дочь за ее поддержку Украины.

Напомним, ранее экс-супруг Снежаны Егоровой "слил" переписку с ней.

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