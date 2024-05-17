"Прилетов" было несколько, отметил мэр.

Днем 17 мая Россия обстреляла Харьков, вследствие попаданий в городе вспыхнули пожары,

Обновлено. По состоянию на 16:29, известно о двоих погибших и 13 раненых, четверо - в тяжелом состоянии, написал глава ОГА Олег Синегубов.

"Прилетов" было несколько, на местах попаданий пожары. Информация по пострадавшим уточняется", - сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Тelegram. Видео дня

Позже мэр добавил, что, по уточненной информации, есть один погибший человек и четверо раненых.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, оккупанты нанесли два удара УАБами (управляемыми авиабомбами), в частности, по Холодногорскому району Харькова.

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