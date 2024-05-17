Также на презентации в сентябре будут анонсированы новые Apple Watch и AirPods.

Apple наметила релиз iPhone 16 на сентябрь, который уже много лет является традиционным месяцем для осенней презентации. Предпосылок к тому, что в этом году планы могут измениться не было, но теперь у нас есть своего рода подтверждение сроков.

По информации надежного инсайдера Росса Янга, производство дисплеев для iPhone 16 и 16 Pro начнется в июне. Это совпадет с графиком производства экранов для прошлогодних iPhone 15.

Таким образом, презентация новых айфонов, скорее всего, состоится 10-12 сентября, а в продажу они поступят с 20 числа. Также на презентации будут представлены новые Apple Watch и AirPods.

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Какими будут iPhone 16: основные изменения

В этом году нас ожидают четыре смартфона американского бренда: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. "Проскакивал" инсайд, что Apple готовит сразу пять версий iPhone 16, а вместо базового Plus появятся две новые модели с приставкой SE, но вряд ли это произойдет.

Тем более, что в сети уже появляются "болванки" iPhone 16 с четырьмя моделям. "Болванки" используют производители чехлов для разработки аксессуаров до официального выпуска смартфонов. Судя по ним, размеры дисплеев iPhone 16 Pro и 16 Pro Max увеличат – с 6,1 до 6,3 и с 6,7 до 6,9 дюймов соответственно.

Как видно на фото, базовые модели 16 и 16+ получат вертикальный блок камер с двумя круглыми модулями, повторяя дизайн iPhone 11. Pro-модели предложат привычные три объектива.

По свежим слухам, в 2024 году во всех айфонах появится еще одна кнопка на правом торце – она будет предназначена для съемки фото и видео. Говорят, что Apple хочет превратить iPhone в полноценный фотоаппарат. Кнопка "Действие" тоже вернется – причем у всех смартфонов.

Крупного обновления камер для iPhone 16 и 16 Plus не ожидается – обычные модели только в прошлом году получили новый 48-Мп сенсор. Зато прокачают камеру "прошек" – вместе с широкоугольным 48-мегапиксельным объективом они получат сверхширокоугольный сенсор с таким же разрешением.

Из менее заметных апгрейдов: яркость экрана вырастет, а камеры получат новое антибликовое покрытие. А еще в этом году нас ждет самая широкая цветовая палитра в смартфонах iPhone за всю историю.

Напомним, на презентации 7 мая Apple представила два планшета, включая iPad Pro с OLED-дисплеем и новым чипом M4. Далее на очереди – WWDC 2024, которая стартует 10 июня. На ней покажут iOS 18, которая принесет самое крупное обновление в истории iPhone.

Ранее в сеть "слили" все новинки Apple до 2028 года: среди них – совершенно новый iPhone. Судя по всему, компания так и не отказалась от идеи выпуска гибкого телефона, но его мы увидим не ранее чем через 2 года.

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