В сети публикуют снимки с места происшествия.

В Ставропольском крае возник масштабный пожар на территории аэропорта города Минеральные Воды.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, горит терминал прибытия. Несколько минут назад там приземлились рейсы из Москвы и Астаны, также к посадке готовятся самолеты из Уфы, Москвы и Казани. По их данным, возгорание могло возникнуть в кафе, которое находится в здании между терминалами прилёта и вылета.

При этом РИА Новости пишет, что горит крыша терминала аэропорта. "Предварительно, возгорание началось при проведении строительных работ, рассказали в экстренных службах", - говорится в сообщении.

Международный аэропорт Минеральные Воды имени М. Ю. Лермонтова является одним из крупнейшим аэропортов на юге России. Он находится в 4 км от города.

Обновлено в 16:35: В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что возгорание произошло в строящемся сооружении на привокзальной площади аэропорта. Огонь охватил 150 квадратных метров, его уже ликвидировали.

Пожары и другие ЧП в России: последние новости

Напомним, на этой неделе в Подмосковье произошло возгорание на электрической подстанции воинской части Федеральной службы безопасности и военного завода.

Местные власти заявили, что причиной послужило замыкание, однако ряд СМИ считает, что на подстанции могли устроить поджог.

Также сообщалось о масштабном пожаре на российском теплоходе "М.В. Ломоносов", который стоял на ремонте в порту Архангельска.

Вас также могут заинтересовать новости: