День обещает принести успехи в работе некоторым знакам Зодиака.

Астрологи составили прогноз на 18 мая для всех знаков Зодиака. Что вас ждет в этот день, и какие перспективы откроются перед вами - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Не все сегодня будет складываться так, как хочется. Есть вероятность возникновения недоразумений в коллективе, перестройки привычных рабочих процессов, которая вам не очень понравится. Тем не менее даже если что-то не будет получаться, не опускайте руки. Продолжайте делать, что зависит от вас так хорошо, как только можете.

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Телец

С самого утра не исключено небольшое беспокойство без видимых причин, которое помешает сосредоточиться на делах. Не волнуйтесь, вы сумеете с ним справиться и дальше все пойдет, как по маслу. Не стоит делать крупных покупок, вести важных переговоров и заключать сделки. Зато обычных рутинных дел удастся переделать очень много.

Близнецы

День чрезвычайно благоприятен для деловой активности. Успешно сложится общение с партнерами по бизнесу. Переговоры дадут желаемый результат, публичные выступления пройдут без малейших эксцессов. Тем Близнецам, кто планировал командировку, тоже повезет.

Рак

Важно сохранять эмоциональную устойчивость, поскольку от нее будут зависеть ваши успехи в делах. Помните, что к любым задачам сегодня стоит относиться серьезно. Если сложно сосредоточиться, завершите начатое, наведите порядок в мелочах. Меньше контактируйте с коллегами, вероятность конфликтов выше обычной.

Лев

Вы будете особенно привлекательны и активны, поэтому день обещает стать удачным во всех смыслах. На работе получится не только справляться со своими обязанностями, но и вдохновлять коллег на трудовые успехи. Высока вероятность повысить свою ценность в глазах руководства.

Дева

Вы сможете решить многие важные вопросы. Благоприятный день для сделок с недвижимостью, как личной, так и коммерческой. Вам удастся отстаивать свои интересы в любых ситуациях. Большинству Дев повезет в финансовом плане, либо вернут старый долг, либо дадут премию.

Весы

Понадобится собрать волю в кулак и стойко переносить неожиданные трудности. Ничего катастрофического не ожидается, скорее ждут мелкие неприятности, внезапные ошибки коллег повлияют и на вашу работу. Подключите личное обаяние, не берите все дела на себя.

Скорпион

День вряд ли пройдет спокойно. То будет казаться, что все складывается чрезвычайно счастливо, то внезапно постигнет разочарование. Не волнуйтесь, возникновение серьезных проблем очень маловероятно. Избегайте необдуманных решений, тщательно проверяйте документы, фокусируйтесь на хороших моментах и перемены к лучшему не заставят себя ждать.

Стрелец

Откроются захватывающие перспективы, если вы приложите усилия. Счастливо сложатся дальние поездки и командировки. Стрельцам-студентам самое время уделить максимум внимания учебе. Вас ждут успехи, после которых откроются невиданные перспективы.

Козерог

Заходите в рабочий день постепенно, не хватайтесь сразу за особо сложные и ответственные задачи. Спокойно завершите начатое, лишний раз перепроверьте все мелочи. И только потом переходите к масштабным проектам.

Водолей

Вас порадует собственная продуктивность. Удастся решить многие вопросы, которые давно не давали вам покоя. Взаимодействие с коллегами и руководством окажется конструктивным. Не исключено получение неожиданных, но приятных новостей. Эти известия сильно повлияют на вашу жизнь.

Рыбы

Вы склонны воспринимать все слишком остро, поэтому в начале дня может быть сложно сосредоточиться на делах. Одновременно с этим наступает благоприятное время для активных действий и достижения амбициозных целей. Старайтесь отвлекаться от переживаний и фокусироваться на работе.

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