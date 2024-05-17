После ареста Цинтула заявил, что он не согласен с политикой словацкого правительства.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии после огнестрельного ранения. Мужчину, стрелявшего в Фицо, полиция задержала сразу же после покушения. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула из города Левице, который является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия".

Как пишет Bild, после ареста Цинтула заявил, что он не согласен с политикой словацкого правительства. В частности, ему не нравилось, что власти Словакии приостановили оказание военной помощи Украине, а также собирались ликвидировать общественную телерадиокомпанию RTVS.

Издание пообщалось с соседом стрелка Людовитом Миле, который рассказал, что Цинтула в 1980-х годах работал каменщиком, а затем открыл собственный бизнес по изготовлению надгробий.

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Миле, который знал Цинтулу на протяжении более чем 40 лет, уверяет, что с ним и его семьёй никогда не было проблем.

"Они были очень порядочной семьёй. Его жена — учитель в гимназии, сын живет в Братиславе", — сообщил Миле.

Сосед Цинтулы добавил, что тот всегда был более западно ориентирован. А премьер-министр Фицо, напротив, политически сблизился с Россией.

Bild сообщает, что Цинтула опубликовал несколько томов стихотворений собственного сочинения и даже был главой местного литературного клуба в Левице.

В то же время после того, как стало известно, что Цинтула выстрелил в премьер-министра страны, литературный клуб открестился от него и единогласно исключил стрелка из числа членов.

Покушение на Фицо - новости

Покушение на Роберта Фицо произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в котором премьер-министр Словакии принимал участие. Правительство страны назвало покушение политически мотивированной попыткой убийства.

Позже СМИ сообщили, что у Фицо после покушеня на его жизнь открылось кровоизлияние в брюшной полости. Сегодня Фицо прооперировали во второй раз. Сообщается, что он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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