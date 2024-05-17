Она подчеркнула, что сейчас не ждет ребенка.

Победительница и экс-судья проекта "МастерШеф", кондитер Лиза Глинская, опровергла слухи о своей беременности и резко отреагировала на такие сообщения.

К слову, в марте в СМИ появилась информация, что девушка ждет первенца, ведь она опубликовала фото с округлым животиком. Долгое время Лиза не комментировала это, а сейчас решила расставить все точки над "і" у себя в Instagram.

"У меня это вызывает кучу возмущения и раздражения. Неужели я где-то с кем-то делилась такой новостью? Нет! Таких заявлений от меня не было", - написала Глинская.

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Она не понимает, почему многие подписчики пишут такие неуместные вопросы и ответила так:

"Таких сообщений десятки. Интересно, где тактичность и воспитанность".

Но позже добавила, что недавно все же стала крестной мамой для маленького мальчика и опубликовала фото с ним.

"Да, я крестила маленького сладенького Левика", - подчеркнула Лиза.

К слову, весной 2022 года Лиза вышла замуж за своего возлюбленного Максима. У мужчины есть сын от предыдущих отношений, которому 11 лет.

Напомним, ранее Глинская рассказывала, как 15 лет назад потеряла ребенка из-за врачебной ошибки.

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