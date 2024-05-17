Под запрет попали Voice of Europe, РИА "Новости", "Известия" и "Российская газета".

Совет Европейского Союза запретил вещание на территории своих стран еще четырех СМИ, которые распространяют и поддерживают российскую пропаганду и агитируют за военную агрессию против Украины.

Как говорится в заявлении на сайте Совета ЕС, под запрет попали Voice of Europe, РИА "Новости", "Известия" и "Российская газета".

"Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и играют важную роль в распространении и поддержке агрессивной войны России против Украины, а также в дестабилизации соседних стран", - говорится в заявлении.

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В то же время введенный запрет не будет препятствовать этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС другую деятельность, кроме вещания, например, проводить исследования и брать интервью.

ЕС отмечает, что Россия проводит систематическую международную кампанию по манипулированию средствами массовой информации и информацией, вмешательству и грубому искажению фактов с целью оправдания и поддержки полномасштабной агрессии против Украины, а также для усиления стратегии дестабилизации соседних стран, ЕС и его государств-членов.

Российская пропаганда

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Недавно россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

Также на росТВ выдали очередной бред - на этот раз о 10-летних детях в Мариуполе. Роспропаганда заявила, что украинские дети якобы ходили по оккупированному городу и убивали ножами российских оккупантов.

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