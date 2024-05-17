Сейчас Россия испытывает проблемы с реализацией своего газа, и Китай не торопиться выручать союзника.

На фоне рекордных убитков "Газпрома" громкий визит Владимира Путина в Китай закончился без четких договоренностей о наращивании поставок российского газа на китайский рынок. Москва уже много лет добивается этого ключевого решения, пишет The Moscow Times.

Издание отмечает, что Кремль с 2015 года пытается реализовать проект трубопровода "Сила Сибири-2" мощностью 50 млрд кубометров в год. Однако до сих пор проект не удалось сдвинуть с мертвой точки.

Весной 2023 года, на фоне потери европейского рынка газа, Путин предлагал приехавшему в Москву Си Цзиньпину нарастить поставки газа в Китай до 100 млрд кубометров в год. Осенью того же года Путин съездил в Пекин, но конкретных договоренностей не добился. И вот из новой поездки, состоявшейся на этой неделе, российский диктатор снова вернулся с пустыми руками.

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"Китайская экономика растет, требует энергоресурсов для поддержания роста. Нет ничего более надежного, чем поставки из России", – уверял Путин, рекламируя проект газопровода в Китай.

Чтобы оправдаться за очередной провал в переговорах, диктатор заявил, что Москва и Пекин якобы никак не могут согласовать маршрут газопровода. Однако азиатские СМИ ранее писали, что на самом деле Китай просто не хочет тратить деньги на российскую трубу и к тому же добивается скидок на российский газ.

"Пекин очень хорошо понимает, что может диктовать свои условия и что находится в значительно более сильной позиции, (чем Россия)", — говорят информированные источники.

Визит Путина в Китай

Как писал УНИАН, в четверг российский диктатор Владимир Путин прилетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином. Цель визита – подчеркнуть тесные отношения лидеров и усилить поддержку Китаем экономики России во время войны. Вместе с собой Путин взял добрую половину правительства, что говорит о большой важности визита.

Анализируя публичные заявления Путина и Си Цзиньпиня, британское издание The Telegraph пришло к выводу, что два диктатора готовятся к войне под публичные разговоры о мире.

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