Растущие связи в области безопасности между двумя державами, которые обладают ядерным оружием, являются центральным пунктом визита Путина.

В пятницу президент России Владимир Путин посетил торговую ярмарку в северо-восточном китайском городе и осмотрел государственный университет, известный своими передовыми оборонными исследованиями, что свидетельствует о росте экономических и военных связей между странами, несмотря на давление Запада, а возможно, и благодаря ему.

Визит Путина в Харбин, китайский город с русским прошлым, является частью поездки, направленной на демонстрацию того, что у [России] есть влиятельные друзья, пишет The New York Times.

Визит состоялся на следующий день после переговоров между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, которые были организованы таким образом, чтобы продемонстрировать не только стратегическую направленность двух могущественных автократических лидеров против Запада, но и личную связь.

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Государственные СМИ показали, как Путин и Си прогуливались под ивами и попивали чай в традиционном павильоне на обширной территории Чжуннаньхай, в сопровождении только их переводчиков. Вечером, провожая Путина, Си даже обнял его - редкое проявление привязанности для китайского лидера.

"Си намеренно обнял Путина перед камерами не только для того, чтобы подчеркнуть близость политических отношений между двумя странами и их лидерами", - считает старший научный сотрудник по Восточной Азии Института Лоуи Ричард Мак Грегор, "[Это знак] также легкое презрения в адрес Вашингтона, который оказывает давление на Пекин из-за поддержки Москвы. Этого явно не произойдет".

Демонстрация духа товарищества стала последним штрихом в переговорах, которые завершились совместным заявлением, направленным против Соединенных Штатов, которые Путин и Си обвинили в стремлении подавить свои страны. В заявлении было обещано, что Россия и Китай будут более тесно сотрудничать в таких важнейших отраслях, как энергетика, космос и военное дело.

Растущие связи в области безопасности между двумя державами, которые обладают ядерным оружием, являются центральным пунктом визита Путина.

Хотя Китай и Россия не являются официальными союзниками, которые обязуются защищать друг друга в военном плане, в последние годы их вооруженные силы стали более тесно сотрудничать.

Военно-воздушные и военно-морские силы стран проводили совместные учения, в том числе вблизи Аляски и Тайваня, де-факто независимого острова, на который претендует Пекин. Лидеры двух стран выразили поддержку своим отдельным претензиям на Тайвань и Украину.

И хотя Китай поклялся не поставлять России летальное оружие, он является главным поставщиком таких компонентов, как полупроводники и станки, которые используются как в гражданских, так и в военных целях.

Путин стремится получить доступ и к более сложным инструментам. Харбинский технологический институт известен своими исследованиями ракет, снарядов и космических технологий - опыт, который очень пригодился бы России, поскольку война в Украине возродила ее потребность в более мощном военно-промышленном комплексе.

По данным The Wall Street Journal и южнокорейских СМИ, в институте также обучались северокорейские ученые, которые работали над программой создания ядерного оружия Пхеньяна.

Экскурсия Путина по учебному заведению пронизана символизмом. Учебное заведение недавно открыло совместный кампус с Санкт-Петербургским государственным университетом, альма-матер Путина.

А в качестве своеобразного оскорбления со стороны Вашингтона школа включена в так называемый список, который запрещает ей доступ к американским технологиям и участие в образовательных обменах из-за ее связей с Народно-освободительной армией Китая.

"Китаю не нужно было принимать Путина в Харбине..." - считает эксперт по вопросам безопасности из Атлантического совета Маркус Гарлаускас. "То, что этот визит состоялся так открыто, является видимым и символическим знаком того, что Пекин готов напрямую предоставить технологии военного назначения для поддержки войны России с Украиной".

Гарлаускас указал, что экскурсия по Харбинскому технологическому институту имеет отголоски того, как в прошлом году Путин принимал северокорейского диктатора Ким Чен Ына на российском космодроме.

После экскурсии Пхеньян начал поставлять Москве баллистические ракеты и другие боеприпасы для использования в Украине. "То, чем Китай делится с Россией, Россия может с легкостью передать Северной Корее", - утверждает Гарлаускас.

Не так давно именно Китай получал большую выгоду от доступа к российским военным технологиям. Начиная с 1990-х годов и до пика в начале 2000-х годов Пекин был крупным покупателем российского оружия.

По мнению старшего научного сотрудника Центра военно-морского анализа в Вирджинии Элизабет Вишник продажи стали замедляться после того, как Москва забеспокоилась о том, что Китай занимается реинжинирингом российского оружия.

Только десять лет назад сотрудничество между двумя сторонами возобновилось, что привело к приобретению Китаем большего количества российских технологий реактивных двигателей и зенитно-ракетных комплексов.

Однако знаком того, что у российского сотрудничества с Китаем есть пределы, является отказ России делиться своей технологией бесшумных подводных лодок, из-за чего эти суда особенно трудно обнаружить, указала также Вишник.

Сотрудничество РФ и Китая

Визит Владимира Путина в Китай подается обеими странами как координация мирных усилий, хотя на самом деле Пекин и Москва готовятся противостоять Западу. Об этом пишет британское издание The Telegraph, анализируя первые заявления Путина и Си Цзиньпиня.

"В комментариях на камеры перед закрытыми переговорами два лидера говорили о глобальной стабильности и разрешении конфликтов, таких как война в Украине. Но когда они сели за стол для переговоров в четверг утром, стало понятно, что там не все о мире", - говорится в публикации.

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