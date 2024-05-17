Граждане страны-агрессора одобрили бы решение Путина прекратить войну при условии, что оккупированная земля останется захватчиками.

Войну, которую Российская Федерация ведет против Украины, поддерживает большинство россиян.

Об этом сообщает Левада-Центра, который в апреле провел всероссийский опрос, повторив эксперимент полугодичной давности. С помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок.

Эксперимент показал, что большинство опрошенных (71%) поддержали бы решение Владимира Путина, если бы "на этой неделе" он решил прекратить войну (в октябре 2023 - 70%). Однако, если бы Путин решил прекратить конфликт при условии возвращения оккупированных территорий, то в этом случае его решение поддержали бы менее трети россиян (30%, в октябре 2023 - 34%).

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За полтора года практически не изменились представления россиян о том, насколько распространены их собственные взгляды на "спецоперацию" среди населения в целом. Так, более половины опрошенных (57%, в августе 2022 - 54%) считают, что большинство придерживается тех же взглядов на войну, что и они. Четверть респондентов считают, что их взгляды разделяют половина россиян, и только 5% уверены, что большинство других жителей РФ придерживаются противоположных взглядов.

"Обращает на себя внимание следующее несоответствие во взглядах - хотя идею продолжения военных действия поддерживает меньшая часть россиян, три четверти из них считают, что большинство населения придерживается того же мнения (что не соответствует результатам опроса). Среди респондентов, не поддерживающих действия ВС РФ, до трети (35%) также считают, что большинство населения страны думает так же (что не соответствует полученным результатам)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что общероссийский опрос Левада-центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Война в Украине: опросы россиян

Напомним, в начале года Национальный центр исследования общественного мнения Чикагского университета опубликовал данные опроса, проведенного еще в ноябре.

Согласно их данным, большинство граждан РФ поддерживают и войну, и режим Путина - 67% одобряют его внешнюю политику и 58% - внутреннюю.

Тогда 63% участников опроса поддержали войну в Украине и 64% респондентов рассматривали ее "цивилизационную борьбу между Россией и Западом".

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