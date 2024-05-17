Советники бывшего президента США начинают преодолевать препятствия, с которыми они столкнутся.

Союзники кандидата на пост президента США, бывшего главы Белого дома Дональда Трампа разрабатывают планы беспрецедентного выдворения иммигрантов из страны. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что сейчас разрабатываются детальные предложения по реализации планов Трампа, включая попытку депортации искателей убежища в другие страны.

"Кадры бывших чиновников администрации Трампа, сторонников Трампа и консервативных иммиграционных мошенников пишут указы, политические записки и другие документы, пытаясь превратить предвыборную риторику в политику. ... Цель состоит в том, чтобы быть готовыми в первый день президентства Трампа остановить поток мигрантов через границу США и Мексики ... и заложить основу для того, что, по словам бывшего президента, будет наиболее массовой депортацией в истории США", - говорится в материале. Видео дня

Отмечается, что, в частности, обсуждаются:

ускорение рассмотрения вопроса о предоставлении убежища мигрантам, чтобы они могли быстрее получить право на депортацию;

отмена защиты от депортации для сотен тысяч мигрантов, созданной администрацией Байдена;

вынуждение стран по всему миру принимать обратно больше своих депортированных граждан.

"Во время своей кампании 2016 года Трамп заявил, что построит стену вдоль большей части границы США и Мексики, но не успел завершить ее во время своего пребывания в должности. Он также сказал, что будет проводить широкомасштабные депортации во время предвыборных речей восемь лет назад, но его администрация депортировала пару сотен тысяч иммигрантов в год - цифры, которые бледнеют по сравнению с примерно 11 миллионами, которые проживали в США, пока он был в должности", - резюмирует издание.

Добавим, что антимиграционная риторика является краеугольным камнем предвыборной кампании Трампа, и она способна на выборах склонить чаши весов в его сторону.

Выборы президента США 2024 - последние новости

Президент США Джо Байден позвал Трампа на дебаты. Бывший глава Белого дома согласился, при этом отметил, что "готов и желает обсуждать Кривого Джо" дважды и рекомендовал бы провести более двух раундов дебатов.

Соглашение не гарантирует проведение дебатов. Но это свидетельствует о заинтересованности обоих лагерей в публичном спарринге.

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