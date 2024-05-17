На субботу предварительно ограничения подачи электричества не запланированы, но ситуация может измениться.

В субботу отключения электроэнергии в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях не планируются. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

Отмечается, что сегодня по указанию "Укрэнерго" с 19:00 до 00:00 будут применяться графики обесточиваний. В то же время, в компании отметили, что есть и обнадеживающие новости.

"На субботу предварительно ограничения электричества не запланированы. Впрочем, ситуация крайне изменчива. Пожалуйста, используйте свет экономно", - заявили в ДТЭК.

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Также в компании добавили, что в случае изменений ситуации в энергосистеме, будут оперативно информировать.

Ситуация в энергетике Украины

Как сообщал УНИАН, в среду, 15 мая, диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

В компании отмечали, что аварийные отключения электроэнергии будут действовать во всех областях в течение нескольких часов - с 6:40 до 09:00.

С четверга, 16 мая, в Украине действуют графики почасовых отключений, чтобы избежать экстренных отключений, которые применялись накануне в пиковые часы потребления. В частности в ДТЭК предупредили, что с 16:00 в Киеве по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

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