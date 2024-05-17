Будущая интеграция Украины в Евросоюз может укрепить Европу, а не ослабить ее.

Возрожденная возможность Украины экспортировать зерновые вызывает у производителей из Евросоюза вопросы относительно конкуренции. Однако будущая интеграция Украины в ЕС может дать возможность для блока усилить свое влияние на мировых продовольственных рынках. Об этом пишет Euractiv.

Эксперты на Европейском кукурузном конгрессе в Париже 15 мая отметили, что украинская кукуруза больше всего пострадала от блокады черноморского экспортного пути в начале войны. Но киевский экспорт сейчас восстановил мощности, вернувшись к довоенному уровню.

"Кроме Одесского порта, который установил рекорд с 5,4 миллионами тонн экспорта в прошлом месяце, Украина развила автомобильные и железнодорожные перевозки через другие коридоры", - отметил на встрече консультант по аграрным рынкам Артур Портье. Видео дня

По его словам, такие порты, как Измаил и Рени в дельте Дуная, привлекают инвесторов. Порт Рени прошел путь от нулевого экспорта до войны и, по состоянию на сегодня, уже достиг 1,5 миллиона тонн кукурузы в месяц. Кроме портов, существуют еще автомобильные коридоры, которые обеспечивают около 6-7 миллионов тонн экспорта в месяц.

Отмечается, что рост производства в Европе стагнирует и оценивается примерно в 66 млн тонн до 2024-2025 годов. В то же время спрос на кукурузу растет во всем мире из-за использования в производстве этанола. Рост населения в непроизводственных странах, таких как к югу от Сахары в Африке, подчеркивает важность этого товара.

По словам Портье, производство в ЕС вряд ли успеет с растущим спросом в мире, поскольку такое увеличение не будет совместимо ни с Зеленым соглашением, ни с нежеланием Европы редактировать геном для роста производства.

По такому сценарию возможным выходом была бы гипотетическая интеграция Украины в Европейский Союз, "тогда мы производили бы 118 миллионов тонн кукурузы, в то время как Бразилия производит 122 миллиона тонн и могли бы стать крупным мировым производителем и экспортером", - сказал Портье.

"Украина могла бы укрепить Европу, а не ослабить ее, если это будет делать разумно, предоставив ей фору и переосмыслив государственную политику", - сказал член Европейского парламента от Румынии и бывший комиссар по вопросам сельского хозяйства Дачиан Чолош.

Он предложил, чтобы ЕС назначил "специального посланника" в Украине на период от 2 до 3 лет, чтобы убедиться, что политика является частью плана реконструкции.

По словам Портье, сейчас производство кукурузы в Украине идет даже лучше, чем других зерновых культур. Поскольку, в отличие от пшеницы, 20% которой производится на оккупированных территориях, посевы кукурузы преимущественно выращиваются на севере страны, которая меньше пострадала от войны.

Экспорт украинской агропродукции - последние новости

Морской экспорт зерна из Украины вернулся к довоенному уровню. Это стало возможным с помощью того, что Украина смогла выбросить российский флот из Черного моря. Именно это обеспечило беспрепятственный проход кораблей с украинской агропродукцией.

13 мая начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук отметил, что в Украине воцарился морской экспорт. Он тогда отметил, что если раньше именно путь через Дунай сыграл очень существенную и важную роль в украинском экспорте, то сейчас ситуация изменилась.

Вас также могут заинтересовать новости: